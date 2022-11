Terra Amara anticipazioni 16 Novembre 2022 episodio 57

(Di mercoledì 16 novembre 2022)16All’asta di beneficenza, Yilmaz offre una cifra esorbitante per il cuscino ricamato da Zuleyha. Demir vorrebbe rilanciare ma viene fermato da Hunkar, che teme che la gente possa insospettirsi. Così Yilmaz si aggiudica il cuscino con i pavoni. La stessa sera, Fekeli incontra Hunkar e le dice di cercare la L'articolo proviene da MediaTurkey.

Una svolta che avverrà nelle prossime puntate italiane die che sarà capace di generare diverse e pericolose reazioni..., news: l'incidente di Züleyha e Müjgan Come abbiamo ...Nuovo appuntamento oggi martedì 15 novembre 2022 con la soap turca. Nella puntata odierna Züleyha si trova a casa di Nihal e Cengo. La sua finta fuga è solo un modo per testare la fiducia che la sua famiglia nutre per lei. Fekeli partecipa ad una raccolta ...Proprio quando deciderà di dare una nuova opportunità a Demir Yaman (Murat Ünalmis), Züleyha Altun (Hilal Altinbilek) scoprirà qualcosa di sconvolgente ...Nelle puntate 21-26 novembre di Terra Amara, Zuleyha Altun rinuncia a fuggire da Cukurova quando Demir rimarrà vittima di un incidente ...