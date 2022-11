Tennistavolo | i ranking mondiali aggiornati | Giorgia Piccolin al numero 70 tra le donne

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ieri, martedì 15 novembre, sono stati rilasciati idel, praticamente immobili prima della disputa degli incontri di qualificazione agli Europei a squadre, maschili e femminili, previsti per fine mese. Andiamo a vedere dunque chi sono i numeri 1 in Italia nel singolare maschile e femminile e come si piazzano gli azzurri a livello internazionale nelle rispettive graduatorie. SINGOLARE MASCHILE1 FAN Zhendong (Cina) 7700 2 MA Long (Cina) 4400 3 WANG Chuqin (Cina) 4325 4 Tomokazu HARIMOTO (Giappone) 4085 5 Truls MOREGARD (Svezia) 3345 6 LIANG Jingkun (Cina) 2985 7 Hugo CALDERANO (Brasile) 2930 8 LIN Yun-Ju (Cina Taipei) 2730 9 Dimitrij OVTCHAROV (Germania) 2610 10 Darko JORGIC (Slovenia) 2285115 Niagol STOYANOV 157157 Mihai BOBOCICA 99248 Jordy46283 Carlo ...