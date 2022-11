Tennis | Alcaraz | “Il recupero procede bene | in Australia ci sarò al 100%”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “E’ un po’ brutto non essere qui per giocare ma queste cose succedono, nel. Ho lavorato tanto per arrivare a questo risultato. Tenterò di continuare così anche l’anno prossimo”. Esordisce così Carlosnella sala conferenze del Pala Alpitour di Torino, dove sono in corso le Atp Finals 2022. Il fenomeno spagnolo è volato quest’oggi in Italia per ricevere il trofeo di numero uno del ranking di fine anno. “Mi aiuta il tipo di persona che sono – prosegue il classe ’93 – sono naturale, ho la mia famiglia e gli amici, mi sento una persona normale, resto tranquillo con i piedi per terra. Certo è difficile da credere che gente come Rafa o Nole dicano tante cose belle su di me. La cosa difficile ora è confermarsi. Continuo a lavorare. Il mio primo obiettivo sono gli Slam. E ovviamente i Master 1000. Insomma, i grandi tornei”. Sul ...