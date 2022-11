Tassa sugli extraprofitti | il Tar del Lazio rigetta il ricorso di una ventina di aziende energetiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il Tar del, con più sentenze depositate oggi, ha dichiarato inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione i ricorsi proposti dallecontro l’atto dell’Agenzia delle Entrate con cui sono stati “definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento” del “Contributo straordinario contro il caro bollette”, cioè del tributo dovuto per i cosiddetti. Ad avviso del giudice amministrativo, infatti, all’Agenzia delle entrate è stata demandata la sola definizione di aspetti tecnici, legati al procedimento di dichiarazione e al successivo ed eventuale procedimento di verifica e accertamento del “contributo”, senza in sostanza che alcun margine risulti rimesso all’Agenzia quanto alla specificazione ed esatta perimetrazione degli elementi costitutivi del “contributo”. ...

