Il Sole 24 ORE

"Giuliano Castellino, che non ha precedenti penali per sentenze passate in giudicato - spiega ancora, tra i soci fondatori del neo - nato partito - e che ha un procedimento penale a tutti ......ce lo impedirà e sarà ribadito che 'Italia Libera' rifiuta ogni forma di violenza eogni ...è a processo per l'attacco alla sede della Cgil di Corso d'Italia e a difenderlo c'èche, ... Taormina difende Castellino: alla Camera entrate anche le Br - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...