Taekwondo | Mondiali 2022 | ori alla belga Chaari | alla messicana Soltero e al serbo Khodabakhshi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La seconda giornata deidiè andata in archivio a Guadalajara. In Messico si sono assegnate medaglie e titoli iridati in tre categorie, due femminili e una maschile. Ecco come sono andate le cose nei -62 e nei -67 kg al femminili e nei -87 kg al maschile -62 kg femminili A vincere nella categoria più leggera della giornata è stata laSarah, che in finale si presa l’oro battendo 2-1 (1-3, 3-2, 12-7) la greca Theopoula Sarvanaki, mentre i bronzi sono andati all’uzbeka Feruza Sadikova ebritannica Aaliyah Powell. Cristina Gaspa invece, dopo aver superato brillantemente i 1/32esimi di finale, battendo 2-0 la kazaka Zhadyra Khairullina (2-0, con lo score di 10-4 e 4-1), ha visto la sua corsa interrompersi nei 1/16 di finale al ...