Svolta nel caso Saman Abbas | Quarto Grado | “Arrestato il padre in Pakistan”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Giusto due giorni fa l’Interpol aveva comunicato pubblicamente che anche ilaveva emesso un ordine di cattura per omicidio a carico di Shabbar, il papà di, la ragazza scomparsa il 30 aprile del 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia: con ogni probabilità uccisa dai suoi parenti, tra cui il, e fatta sparire. Ora, nella serata del 15 novembre,(Mediaset) annuncia che ildiè stato, proprio in, ma per una frode a carico di un connazionale per circa 20 mila dollari, pari a 5 milioni di rupiee. A rivelarlo è stata Maria Josè Falcicchia, direttrice della seconda divisione dell’Interpol, sempre a “...