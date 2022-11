Svolta nel caso Saman Abbas | arrestato in Pakistan il padre | con l’accusa di frode In Italia è indagato per l’omicidio della figlia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 novembre 2022)neldi, la giovanea la 18enne pachistana scomparsa nella notte del 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Shabbar, ilgiovane, è statodalla polizia distrettualea per unaa un connazionale di 20 mila dollari (poco meno di 20mila euro). Secondo quanto annunciato in esclusiva dalla trasmissione Quarto Grado, che cita fontipolizia del Punjab, la poliziana avrebbe inoltrato la richiesta di indagare riguardo aldel, senza però avanzare alcuna ...