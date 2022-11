Supplenze | graduatorie esaurite | le scuole ricercano i docenti da MAD Avvisi aperti

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Anno scolastico da poco iniziato, nomine da GPS edi istituto in corso, ma già mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

... afferma il leader del giovane sindacato, aggiungendo che è "necessario attivare l'organico aggiuntivo nella legge di bilancio" " Riaprire leprovinciali per le- afferma - non ...La circolare delle, emanata il 29 luglio 2022, afferma a questo proposito ' Per quanto ... Avvisi USR - Chi entra in graduatoria Lecontengono il numero di vincitori pari al ...Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a mercoledì 16 novembre.I genitori scrivono alla Regione: «Congelate i posti per un altro anno. I nostri ragazzi sono stati privati dei loro insegnanti nel giro di un paio di giorni» ...