Superbonus | Conte “Il Governo distrugge l' interesse nazionale”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo scoperto che per la Presidente Meloni e il Ministro Giorgetti il110 è diventato ora un buco nelle casse dello Stato, una misura dare. Siamo di fronte all'ennesima giravolta della Meloni. Eppure abbiamo i numeri aggiornati, quelli veri, quelli che dovrebbero contare per chi prende decisioni in un momento così difficile”. Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe.“Secondo il rapporto del Censis presentato oggi il110 ha attivato quasi 1 milione di posti di lavoro, portando 43 miliardi di entrate nelle casse dello Stato. Tradotto: il 70% dell'investimento pubblico è rientrato sotto forma di gettito fiscale – spiega-. Secondo i dati di Cresme, poi, ilcontribuisce per il 22% alla crescita del ...

