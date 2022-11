TGCOM

Andare all'avventura, lontano dalla routine quotidiana, godersi aria aperta e spazi sconfinati: tutti desideri che ilsa avverare al meglio, grazie al potere della natura, all'ospitalità genuina e a nuovi hotel pronti a conquistare i cuori dei viaggiatori. In vista delle vacanze invernali, ecco qualche idea ...... Messi ha raggiunto due volte i quarti (Germania 2006 e2010), una gli ottavi (Russia ... Oltre al numero di partecipazioni Diego s'è fermato a quattro, Messi arriverà ala Pulce ha ... Sudafrica, cinque luoghi da sogno immersi nella natura selvaggia Sudafrica da scoprire: un treno sospeso sopra un fiume, una residenza artistica rurale, un pod incastonato tra gli alberi e altri soggiorni unici che vanno al di là del semplice concetto di hotel.In Sudafrica, buon inizio per gli azzurri al Nedbank Golf Challenge. A Sun City, nel penultimo torneo del DP World Tour 2022, Guido Migliozzi ha chiuso il primo round in 3/a posizione mentre Edoardo M ...