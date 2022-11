Statali | tra aumenti e arretrati busta paga di dicembre triplicata Le cifre categoria per categoria

Accanto alle inchieste federali ci sono quelle avviate dai procuratori. Come quella avviata ...le tante persone " nemici come la nipote Mary Trump o ex fedelissimi come il suo ex avvocato ...... la controllata di Cdp che si occupa principalmente di gestire le partecipazioniin società ... Privatizzazione in Stallo approfondimento Cessione Ita Airways, trattativaMef e Certares - ...I dettagli sono stati appena definiti in un vertice tra Prefettura, amministrazione provinciale, sindaci e Anas in corso in questi minuti. Ma una certezza c’è la Regina chiuderà nel fine settimana com ...I dettagli sono stati appena definiti in un vertice tra Prefettura, amministrazione provinciale, sindaci e Anas in corso in questi minuti. Ma una certezza c’è la Regina chiuderà nel fine settimana com ...