Star Games Benevento | l’urlo del capitano | “Cercheremo ancora di stupire”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Cambia la stagione, cambia anche la rosa, ma non cambia l’esito finale. Lacontinua ad essere un punto di riferimento per il movimento calcistico femminile nel Sannio. Una macchina che si è messa in moto grazie all’organizzazione di Enzo De Caro e che macina chilometri con grande soddisfazione. Un inizio di campionato all’insegna dei successi per le beneventane che hanno deciso di mantenere il ruolo da protagonista anche in questa stagione. “Quest’anno ci sono state nuove integrazioni – inizia ilAbigail Guerrera – sia nello staff tecnico-organizzativo che nella rosa della squadra.Molti pilastri del gruppo purtroppo, per vari motivi, hanno dovuto abbandonare la causa ma nonostante ciò abbiamo avuto un’incremento di nuove ragazze, ...