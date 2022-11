“Stanno diventando ridicoli” | Alberto De Pisis non perdona | volano stracci dopo la diretta VIDEO

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’opinionistaDeperde le staffe e affronta la coppia in un faccia a faccia infuocato: tensione altissima in Casa. Solitamente controllato ed estremamente moderato nel contesto del reality,Denella ultime ore ha bacchettato duramente i #donnalisi, giungendo ad un infuocato faccia a faccia con entrambi.De(fonte youtube)Sin dalle prime ore di permanenza al “GF Vip”, l’opinionistaDeè apparso agli spettatori come una presenza equilibrata e riflessiva all’interno dello show.aver smaltito il disappunto per il palo ricevuto da Edoardo Donnamaria, su cui sembrava covare aspettative romantiche, l’opinionista ha rivestito il ruolo di confidente per entrambi i #donnalisi. ...