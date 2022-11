Sporting | parla il presidente Varandas | 'Il ritorno di Ronaldo? Ecco la verità'

Calciomercato.com

Da anni sidi un suo possibile ritorno alloLisbona , club che l'ha lanciato nel calcio che conta. Intervistato al canale portoghese RTP3 , il presidente delloClub, Frederico ...Il genitore del rossonero, in diversi passaggi,di un percorso turbolento che hanno dovuto ... Ma è molto importante il passaggio sul contenzioso legale con loLisbona . Antonio Leao ha ... Sporting, parla il presidente Varandas: 'il ritorno di Ronaldo Nulla di concreto' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ..."Il ritorno di Cristiano Ronaldo Non c'è mai stato niente". Il presidente dello Sporting Club, Frederico Varandas, esce allo scoperto e parla così delle voci riguardo ...