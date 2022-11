Spider-Man 4 | Venom avrà un ruolo centrale nei prossimi film?

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Alcune indiscrezioni dal canale YouTube Heavy Spoilers stanno dando da riflettere ai fan Marvel sulchegiocherà in-Man 4 e oltre. Mentre restiamo in attesa di novità ufficiali riguardo allo-Man 4 di Tom Holland, sul web sono spuntate alcune voci riguardo al futurodiall'interno della storia. Nella scena post-credit di-Man: No Way Home (allerta spoiler) vediamo Eddie Brock ementre vengono rimandati nel loro universo, anche se un pezzo dell'alieno resta bloccato indietro. Pur sapendo che per il momento si trova in Messico, il simbionte alla fine troverà sicuramente la sua strada per New York City e Peter Parker, in-Man 4. Secondo il canale YouTube di Heavy Spoilers, i Marvel ...

Everyeye Cinema

... Whilce Portacio, Leonardo Romero e il premio Oscar John Ridley, che vede protagonisti Miles "" Morales, Moon Girl, gli X - Men, Northstar. Con Grendel invece, arriva la preview di L'...Wolverine , i Fantastici 4 , gli X - Men , glidi Andrew Garfield e Tobey Maguire: tutti personaggi che il pubblico non vede l'ora di (ri)vedere sugli schermi nel contesto del MCU, e ... Spider-Man: Across the Spider-Verse, c'è anche Tom Holland nell'animazione di un fan Alcune indiscrezioni dal canale YouTube Heavy Spoilers stanno dando da riflettere ai fan Marvel sul ruolo che Venom giocherà in Spider-Man 4 e oltre.Come ormai sanno tutti, Andrew Garfield è tornato a interpretare Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, recitando al fianco di Tom Holland e di Tobey Maguire per quello che è stato un tuffo nel ...