Spazio | Pasquali Leonardo | “Missione Artemis apre nuova era esplorazione”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – “Con il lancio della primasiunaepoca per l’spaziale. Tornare sulla Luna e stabilire una presenza umana permanente è un progetto molto ambizioso, ma possibile”. Così Luigi, Coordinatore della attività spaziali di, commenta il lancio della1 che segna, dopo le storiche missioni Apollo, il ritorno dell’uomo verso la Luna. “Comeabbiamo dimostrato di avere tutte le competenze necessarie per poter supportare le missioni delle agenzie europee e mondiali e lo sviluppo di una Lunar Economy sostenibile: dalle infrastrutture orbitanti e moduli pressurizzati realizzati da Thales Alenia Space, a tecnologie abilitanti come ...