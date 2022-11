TGLA7

- Il summit si è chiuso con una dichiarazione che condanna l'aggressione della federazione russa all'Ucraina e chiede un ritiro immediato delle truppe di Mosca. Pentagono: 'L'Ucraina ha diritto di ...In questo quadro arriva la notizia davvero importante per le sorti del mondo dell'incontro al... Molti hanno tirato un sospiro dipensando a una probabile trattativa di pace, ma i dati ... Sollievo al G20: nessuno voleva l'escalation. La Nato archivia il caso Polonia come uno 'sfortunato incidente' Il summit si è chiuso con una dichiarazione che condanna l'aggressione della federazione russa all'Ucraina e chiede un ritiro immediato delle truppe di Mosca. Pentagono: "L'Ucraina ha diritto di difen ..."Il futuro appare ancora denso di nubi e tutt’altro che roseo è l’avvenire dell’Europa..." - dal blog di P. Maddalena ...