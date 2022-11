Soleil Sorge si espone su un gieffino del GFVip7 | le dichiarazioni

(Di mercoledì 16 novembre 2022)sisu undel Grande Fratello Vip 7: ecco cosa è emerso dalle suedopo la partecipazione al Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale, non si è più fermata. L’ex gieffina ha debuttato da pochi mesi come conduttrice nel format GFVip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. I due ex gieffini in occasione della nuova edizione del noto reality show di Canale 5 ospitano e intervistano numerosi ospiti nel corso di ogni puntata. La sua brillante carriera vola sempre più in alto,ha appena debuttato anche come scrittrice pubblicando il suo primo libro dal titolo “Il manuale della stronza”. Leggi anche –>alberto de pisis e le critiche ad antonella lo sfogo con due vip video Le ...

Il racconto disulla chirurgia estetica, il non volersi rifare il seno ma anche il suo carattere che, a molti, non piace. Un'intervista a 360° perche parlando a Chi , anche in occasione ...invita tutti a sentirsi liberi d non essere perfetti: "Ci sarà sempre qualcuno pronto a sottolineare anche i miei difetti. Non corrispondo a canino di bellezza tradizionali, non sono la ...Infatti, sta tenendo banco nelle ultime ore il rapporto tra Soleil Sorge, ex concorrente e assoluta protagonista della passata edizione del reality, ora conduttrice del GF Vip Party, e Luca Onestini, ...Soleil Sorge, 28enne volto tv e dei social, ex gieffina vip, ha spiegato a ‘Chi’ il motivo per cui non ha fatto una mastoplastica e non intende farla neppure al futuro. C’entra la malattia avuta da ...