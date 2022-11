ilGiornale.it

Adesso,, ritorna di stringente attualità, anche se dopo trent'anni sarebbe opportuno ... nato dal rifiuto degli ex comunisti di chiamarsidopo la dissoluzione del Pci e dell'..."Il mondo del lavoro èil nostro ambito di riferimento", indica Claudio Martelli. L'... "E' sul recupero dei diritti civili e umani che idevono tornare a farsi sentire. Sul ... "Socialisti naturalmente ladri", "Battuta del c...". Scontro tra Bizzarri e Craxi Una battuta del comico genovese sui socialisti degli anni '80 fa infuriare il figlio dell'ex premier. E sui social scoppia il botta e risposta ...La società nata dalla rivoluzione tecnologica appare assai più difficile da organizzare e governare. L'identità va ritrovata in ...