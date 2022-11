Sinistra meschina | se la prende pure con la figlia della Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Non c’è nulla da fare: gli avversari di Giorgianon riescono a tenere separata la politica dalla persona. Dopo gli insulti e le minacce di morte al momentonascitaGinevra, si sono susseguiti gli attacchi contro il padrepremier, proprio durante il corso di quest’ultima campagna elettorale. Ricorderete sicuramente le violenze verbali di Rula Jebreal, che linciava la leader di Fratelli d’Italia per il passato da fuorilegge del padre. Peccato che Giorgia, suo padre, non lo abbia mai conosciuto, dopo averla abbandonata all’età di un anno, per poi – come racconta nel suo libro – aver deciso lei stessa di cassare qualsiasi rapporto in giovane età. La lezione non è servita alla, che in questi giorni è tornata all’attacco. Ora è ancora il turno di ...