Silvestro Scotti | L' emorragia di medici di famiglia favorirà il privato e le diseguaglianze

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il segretario nazionale della Fimmg parla di un sistema in crisi. In due anni sono andati in pensione 8538 professionisti ma ne sono entrati 2197. Il bando per assumerne nuovi doveva essere pubblicato a febbraio, ma a novembre ancora non c'è. E i giovani preferiscono lavorare attraverso le cooperative