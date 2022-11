Siderurgico di Taranto | aziende indotto | il blocco vero prospettato per oggi Lavoratori che hanno ricevuto l' indicazione di restare a casa Emiliano | cosa dirà domani al ministro

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un lavoratore, nel tardo pomeriggio di ieri: :”Pensavamo fosse per, invece credo che sia per”. Lui ed i suoi colleghi restano ae ciò che è stato disposto per l’azienda in cui opera quel lavoratore è stato indicato anche ad altre. I ll, con la sospensione (“la bomba”, è stata chiamata) insomma, pare prendere concretamente forma. Chissà se per tutte le 145 imprese dell’appalto o se la, all’atto pratico, sia graduale., che è vigilia di incontri per ildelle Imprese, Adolfo Urso, chiamato a sbrogliare una situazione terribile dopo la comunicazione di Acciaierie d’Italia alle 145dell’deldi, per la ...