Sicilia | Schifani presenta giunta | sfide da tremare polsi

... ma alle lungaggini procedurali per i conteggi degli eletti e perché la legge prevedeva il giuramento davanti all'Assemblea e ho dovuto aspettare - ha detto- Da oggi si parte, ci aspettano ...1' DI LETTURA PALERMO - Renatopresenta la Giunta regionale dopo una settimana di tensioni nella maggioranza. Sullo sfondo il braccio di ferro con Gianfranco Miccichè, che ha creato il gruppo Forza Italia all'Ars facendo ...Ringrazio il presidente Renato Schifani per la fiducia concessami e il popolo di Forza Italia in Sicilia che mi onoro di rappresentare», conclude Falcone. Marco Falcone, avvocato, è sposato con ...Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha firmato ieri pomeriggio il decreto di nomina dei 12 assessori della giunta regionale. Ecco l'elenco completo con le relative deleghe: - Luca ...