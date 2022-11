Sicilia | presentata la nuova giunta regionale guidata da Schifani

A gettare acqua sul fuoco l'assessore regionale al Turismo Francesco Paolo Scarpinato: "Le discussioni si superano ma la cosa più importante è lavorare per lae sono contentissimo, ringrazio ...MILAZZO (MESSINA) " E' stataoggi da Lorenzo Giussani, direttore Generazione & Trading di A2A, la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale dellache rendiconta le prestazioni ambientali, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il ragazzo ha presentato anche un esposto alla diocesi della città siciliana, indaga la polizia Violentato dai 9 ai 18 anni da un prete di Francofonte, un comune nel Siracusano. Un… Leggi ...