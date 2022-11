Si traveste da Van Gogh e si ‘vendica’ così | l’episodio fa il giro del web

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un uomo si è travestito da Vanper ‘vendicarsi’ contro gli attivisti che hanno imbrattato il quadro del celebre artista.ha fatto ildel mondo grazie al web: ecco che cosa è successo. Una serie di atti vandalici contro i capolavori d’arte più ammirati al mondo di tutti i tempi sta sconvolgendo gli appassionati e non solo. È un evento che non è una novità, ma la ripetizione di tali episodi sta coinvolgendo l’opinione con dettagli tragicomici. A suscitare scalpore però è stata anche la trovata di uomo che ha deciso di ‘vendicarsi’ a suo modo. fonte foto: CanvaI più attenti di sicuro hanno notato di come, negli ultimi mesi, le notizie su questioni politiche come la guerra in Ucraina o quelle economiche come l’inflazione hanno condiviso lo spazio con episodi di attivisti che hanno deciso di ...

Open

... lui si siede, sie finita lì . E il mondo è tenuto a rispettarne la farsa. Un po' come ... rovinano capolavori, ieri anche a Roma , il passato di verdura su un altroGogh, Il Seminatore, e ......di poter ambire a diventare una sorta diMorrison 3.0. E cosa dire invece di 'Greed & Travel in Four Parts', dove riecheggia anche il primo Ryan Adams In 'See You in New York' Shane si... No! A Londra nessuno travestito da Vincent Van Gogh ha buttato del minestrone nella sede degli ambientalisti