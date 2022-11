Short track | Pietro Sighel punta alla Coppa del mondo | Perché no - Sport - Altri Sport - quotidiano net

CONI

Il giovane azzurro è la nuova stella in assenza di Arianna Fontana, primi due podi in Coppa e l'obiettivo di migliorare sulle lunghe ...Nuovo prestigioso riconoscimento per la fuoriclasse delloArianna Fontana che ieri, lunedì 14 novembre 2022, è stata insignita del Collare d'oro del Coni. Ad Arianna Fontana il Collare d'oro del Coni La cerimonia si è tenuta a Roma ed è stato il ... Short track, terminata la due giorni di test funzionali della Nazionale a Bormio Il giovane azzurro è la nuova stella in assenza di Arianna Fontana, primi due podi in Coppa e l’obiettivo di migliorare sulle lunghe distanze ...Dopo gli innesti dello scorso anno, Trek Factory Racing torna a rinnovare il suo roster e lo fa inserendo un'atleta statunitense che nel corso della stagi ...