Senegal-Olanda in tv | data | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La, l’e tutte le indicazioni per vederein tv, partita della prima giornata deidi. All’esordio nella competizione la Nazionale africana che però dovrò fare a meno della sua stella più splendente, Sadio Manè, contro la molto più quotata nazionale orange. Il fischio d’inizio di-Paesi Bassi è fissato alle ore 17:00 italiane di lunedì 21 novembre, con la partita che sarà visibile in tv e in chiaro su Rai 2 e su Rai 4K, oltre che insull’app gratuita di Raiplay. SportFace.