“Sei un bastardo pezzo di m…” Sallusti bastona il martire Saviano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Mettiamola così. Alessandronon le manda a dire. Anzi. Prende “il sommo maestro Roberto” e se lo cucina ben bene, rendendogli pan per focaccia. Lui ha dato dei “bastardi” a Matteo Salvini e Giorgia Meloni? Bene,lo imita, lo provoca e riferisce gli stessi epiteti all’autore di Gomorra che ieri, alla prima udienza per la querela per diffamazione, ha fatto una sceneggiata epica piena di vittimismo. Leggi anche, abbassa la cresta: la democrazia non sei tu Lo scrittore in trubunalenel suo editoriale odierno sintetizza quanto detto ieri dallo scrittore sostenuto da Michela Murgia e Massimo Giannini manco andasse al patibolo. “ieri ha rivendicato con forza una libertà e stabilito un principio: uno scrittore può insultare perché il suo linguaggio, anche se offensivo ...