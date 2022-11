Scomparsa di Saman | il padre arrestato in Pakistan per omicidio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Shabbar Abbas, ildiieri in, dovrebbe vedersi notificato domani in udienza a Islamabad il mandato di cattura internazionale per l’della figlia 18enne,da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021, dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Dopo una valutazione molto lunga dovuta ad un caso complicato, senza precedenti, le autorita’ locali avrebbero dunque deciso, a quanto si apprende, di fare propria la ‘red notice’, ossia la richiesta di arresto internazionale gia’ nel circuito Interpol, delegando le autorita’ di polizia del Punjab, regione dalla quale proviene la famiglia di. In caso di arresto, potrebbero aprirsi le trattative per l’estradizione, gia’ chiesta dal nostro Paese. L’arresto di ieri sarebbe ...

