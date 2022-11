Scarpe rosse contro la violenza sulle donne | Tuttexuna porta avanti per il terzo anno consecutivo il progetto Zapatos Rojos

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Fiumicino –per non dimenticare: anche quest’nella Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale, per ilAps continua areildi Elina Chauvet, che ha ispirato le piazze di tutto il mondo. “Vogliamo che anche il territorio di Fiumicino e delle zone interessate, possa far parte del– spiega– e che ogni cittadino possa contribuire all’installazione delleche diindiventano sempre ...