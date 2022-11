Scaroni | L'esempio è la Premier | proprietà straniere hanno competenze che nel Milan non ci sono'

TUTTO mercato WEB

... per continuare ad emozionare tutti i tifosi rossoneri nel mondo' , ha concluso. Nella ...dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria che hanno influenzato alcune voci di ricavo come ad...... oggi il Diavolo è un modello d'in Italia e in Europa per i risultati sportivi, la capacità ... daa Gazidis, passando per Moncada, Massara, sino a mister Pioli ). E sono tanti in questo ... Milan, Scaroni: "Il modello è la Premier. Le proprietà straniere fanno bene al calcio" Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, 'Le nuove guerre del calcio': "L'esempio virtuoso è la Premier League, sono riu ...Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, 'Le nuove guerre del calcio': "L'esempio ...