Saviano e la carovana dei radical chic anti Meloni

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Scrittori, giornalisti e attrici: la sinistra dei salotti in campo per dare man forte a. Rivendicano il diritto di insultare lae insultano la nostra democrazia paragonandola a un regime

Affaritaliani.it

Allora l'apice era l'imitazione di, che in quel momento lì era intoccabile. Oggi non è più ...prima posizione della TopTech House UK allo stadio San Nicola di Bari Comunicati Stampa '...Poi lasi sposterà a Mykolaïv. Prendendo la parola, assieme ai vescovi locali della Chiesa .... 'È soltanto distruzione, desolazione e disperazione. La guerra è morte. Mi domando: quale ... Bonus di 9.744 euro per Saviano. Pericolo per le casse dello Stato