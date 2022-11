Sapri | scuole chiuse domani a causa dell’allerta meteo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Chiusura delledi ogni ordine e grado per la giornata dialla luce delle abbondanti piogge non previste per la giornata odierna, che hanno provocato disagi su tutto il territorio comunale anche in virtù delle grande quantità di pioggia. Lo ha deciso il Coc di Protezione Civile in virtù anche del bollettino, che ha confermato un’allerta di livello giallo. Il sindaco Antonio Gentile ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti per agevolare il ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato, per la pulizia del fango e dei detriti presenti sulle strade cittadine e per i sopralluoghi del caso da effettuare lungo tutti i canali del paese ed i bacini imbriferi ricadenti nei territori dei comuni a ...