Sangiuliano | ' Lo Stato interverrà su Villa Verdi'

Lonon si può permettere di lasciare che vada in degrado". Il ministro per la Cultura, Gennaro, al question time risponde a una interrogazione di Fratelli d'Italia, assicurando che "...: lointerverrà per Villa Verdi "La casa di Verdi non è solo il luogo dove ha vissuto il grande compositore, è un luogo della memoria collettiva nazionale, un pezzo della vita di ...Se il tecnico del Sangiuliano City Ciceri ha preferito non toccare le tematiche arbitrali, dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen negli ottavi di finale di Coppa Italia Serie ...È diventata virale la gaffe del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che su Twitter si è fatto i complimenti da solo commentando un suo stesso post. Il tweet incriminato è stato cancellato, ma n ...