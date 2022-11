Sampdoria | Di Silvio sulla cessione del club | «Stiamo lavorando giorno e notte»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Francesco Di, intermediario italiano del gruppo Al Thani, ha parlato di una possibiledellaFrancesco Di, intermediario italiano del gruppo Al Thani, ha parlato a Tuttosport circa una possibiledella. Di seguito un estratto delle sue parole. NESSUN ALLARME – «andando avanti con Vidal. Nessun allarmismo. Il mondo arabo non è come il mondo occidentale. Ci sono tempi diversi. E ricordiamoci che noncomprando una società che va bene ma una società indebitata. Bisogna avere fiducia. Le cose si stanno chiudendo. La piazza non deve agitarsi.». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene ...

Commenta per primo Da 'Giorni, non settimane' a 'Prima del Bologna' sino a 'Prima del Mondiale'. La dead line per la cessione dellacontinua a slittare da mesi. Ora Francesco Di, intermediario per la vendita del club con il presunto gruppo Al Thani, sposta ulteriormente la data per l'eventuale chiusura della ...È stato Francesco Di, un produttore cinematografico bolognese di adozione che risiede a Parigi, ad aver suscitato l'interesse dello sceicco per la. A dispetto del fatto che oggi la ...Francesco Di Silvio è tornato a parlare della cessione della Sampdoria a Khaled Faleh Al Thani: l'obiettivo ora è chiudere entro Natale ...La trattativa con il gruppo Al Thani tiene banco. La cessione della Sampdoria data sempre per imminente slitta a prima di Natale Da «I tifosi della Sampdoria dovranno aspettare giorni, non settimane» ...