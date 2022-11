Saman Abbas | Quarto Grado | «Il padre arrestato in Pakistan»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L'uomo, su cui pende un mandato d’arresto internazionale per l’omicidio della figlia, sarebbe stato bloccato dalla polizia del suo Paese per una frode a un connazionale. La giovane è scomparsa da Novellara nell'aprile 2021

È stato arrestato in Pakistan dalla polizia locale Shabbar, il papà di, la ragazza di origini pachistane scomparsa e verosimilmente uccisa il 30 aprile 2021 a Novellara di Reggio Emilia. Secondo quanto riferito dal programma di Rete 4 'Quarto ...Tre giorni fa il Paese aveva emesso un provvedimento di arresto a carico dei genitori della giovane scomparsa e uccisa nel maggio ...C'è una speranza in più che il padre di Saman Abbas possa essere consegnato alla giustizia italiana. Solo due giorni fa l’Interpol aveva comunicato che anche il Pakistan aveva emesso un ordine di ...Lo rivela la trasmissione "Quarto Grado". Con la moglie, è indagato in Italia per l'omicidio della figlia, che si oppose a un matrimonio ...