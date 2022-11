(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) –ilin. “La speranza è che la giustizia faccia il suo corso e che i colpevoli abbiano la giusta e dura condanna per ciò che hanno fatto” dice all’AdnKronos l’Imam di Catania, Abdelhafid Kheit, dopo l’arresto di Shabbar, papà della 18enne pachistana scomparsa e si presume uccisa a Novellara di Reggio Emilia. “Anche l’arresto ha la sua rilevanza a livello diplomatico – aggiunge infine l’Imam che è anche Presidente della Comunità islamica in Sicilia – dimostrando la collaborazione tra i servizi Italiani e quellii”. “Con l’augurio – aggiunge Abdelhafid Kheit- che lo stesso venga fatto per i responsabili dell’uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni, per il quale fino ad oggi non c’è stata ...

Shabbarè stato arrestato ieri in Pakistan per l' omicidio della figlia. È stato raggiunto nel tardo pomeriggio nella regione rurale del Punjab , in riscontro alla richiesta di arresto ...Il padre di, Shabbar, è stato arrestato il 15 novembre in Pakistan per l'omicidio della figlia. È stato raggiunto nel tardo pomeriggio nella zona del Punjab , in riscontro alla richiesta di arresto ...Shabbar Abbas, il padre di Saman, è stato arrestato ieri in Pakistan. Domani in udienza a Islamabad, l'uomo dovrebbe ricevere la notifica del mandato di cattura internazionale per l'omicidio della ...(Adnkronos) – Saman Abbas, arrestato il padre in Pakistan. “La speranza è che la giustizia faccia il suo corso e che i colpevoli abbiano la giusta e dura condanna per ciò che hanno fatto” dice ...