Saman Abbas | arrestato il padre in Pakistan per omicidio

- L'hanno preso ieri gli agenti della polizia locale del Punjab su mandato della polizia federale, era solo e non avrebbe opposto resistenza. Domani gli sarà notificato il mandato di cattura ...Shabbar, arrestato ieri in Pakistan, è in trasferimento a Islamabad dove gli verrà notificata la "red ...che segue il mandato di cattura internazionale per l'omicidio della figlia, scomparsa ...Ci sono quasi tutti gli accusati per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Saman Abbas, giusto in tempo per il processo che inizierà a febbraio 2023. Ci sono quasi tutti perché, mentre il padre ...Secondo quanto si apprende il padre di Saman, Shabbar Abbas, è stato arrestato ieri in Pakistan per l’omicidio della figlia. E’ stato raggiunto nel tardo ...