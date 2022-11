Rugby | i precedenti tra Italia e Sudafrica Gli azzurri sognano un’altra Firenze

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sognare. Anzi, sognare altre due. Quella del 2016, quando l’conquistò il primo scalpo di una delle tre regine dell’Emisfero Sud, ma anche quella di sabato scorso, quando a cadere sotto i colpi di Ange Capuozzo è stata l’Australia., ma a Genova, dove sabato pomeriggio glidelaffronteranno il. Quello del Marassi sarà il match numero 16 tra le due formazioni, in una rivalità che è stata quasi sempre a senso unico, con gli Springboks che si sono imposti in 14su 15. A partire dal 41-21 per ila Roma nel 1995, prima volta tra le due nazionali, con ilche aveva per anni scontato ...