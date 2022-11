Route du Rhum 2022 | ordine di arrivo e classifica | Caudrelier vince e firma il nuovo record

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Charlesladuildella Classe Ultim in 6 giorni, 19 ore, 47 minuti e 25 secondi. Battuto il precedente primato di Francis Joyon del 2018. Stavolta niente sorprese. E a farne le spese è lo stesso che la sorpresa l’ha subìta nell’edizione 2018. François Gabart, a bordo del suo trimarano SVR-Lazartigue, deve accontentarsi del secondo posto nella Class Ultim alladu. Un dominio assoluto dalla Manica al Guadalupe del francese della Maxi Edmond de Rothschild. Festa grande a Pointe-a-Pitre, in Guadalupe, dopo la circumnavigazione dell’isola. Alle sue spalle, staccato di 31 miglia, c’è Francois Gabart. Staccato, in terza posizione, Thomas ...

La Route du Rhum, la regata velica oceanica senza scalo, dalla Martinica a Guadalupe ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per un incendio scoppiato a bordo del monoscafo di Fabrice Amedeo. Un gruppone nel bivio delle Azzorre. La bolina è stata dura, ma gli Alisei si avvicinano, anche se c'è stato ancora da faticare per un nuovo fronte con venti sui 25 nodi. La Route du Rhum, nella Class 40, ha otto imbarcazioni nel gruppo di testa. Al primo posto c'è Yoan Rickomme (Paprec Arkea), seguito da Xavier Macaire (Groupe SNEF), Corentin Douguet (Innoveo).