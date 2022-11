Ronaldo-Sporting Club | il presidente esce allo scoperto | la rivelazione

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sono tante le voci di mercato riguardanti Cristiano, che, dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, è sempre più in rotta con il Manchester United. A tal proposito, al canale portoghese RTP3, ha parlato anche il patron delloLisbona Frederico Varandas, squadra dove CR7 si è formato, su un presunto ritorno del sei volte Pne d’oro: “Il ritorno di Cristiano? Non c’è mai stato niente”. Foto: GettyCalciomercato Ildelportoghese ha ulteriormente spento l’entusiasmo dei tifosi pronti a sognare, apparendostesso polemico nei confronti della stampa: “Dall’inizio della stagione il nostro allenatore è stato ...

In QatarCo cercheranno infine di mettere le mani su quel trofeo che ancora manca loro. Una ... che ha allenato sia i tre top club portoghesi (Lisbona, Porto e Benfica) che alcuni dei ......dato in pasto ai media la sua interpretazione del caso (" Bruno Fernandes e CristianoNon ... per tutti il presidente dello: "Non c'è mai stato nulla" . Parole, snocciolate ai media ...“Non c’è mai stato niente su un possibile suo ritorno.Tutti allo Sporting sognano un ritorno di Cristiano Ronaldo, ma non abbiamo i soldi per pagargli lo stipendio.” ...Jamie Carragher accusa Cristiano Ronaldo e assolve ten Hang: ora il Manchester United dovrà risolvere il caso del portoghese ...