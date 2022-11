Roma | Wijnaldum | “La riabilitazione prosegue bene Dopo l’infortunio ho pianto per giorni”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il centrocampista della, Georginio, ha rilasciato un’intervista a ESPN parlando del percorso di recupero dalalla tibia: “Laessermi infortunato hoper, ma ora mi sento molto. Pur essendo lontano dalla mia famiglia, sto vedendo grandi progressi. Vivo come un monaco, frequento esclusivamente casa mia ed il campo d’allenamento, ma sono determinato a superare questo momento“. Il calciatore olandese ha poi raccontato il calore dei tifosinisti: “Quando sono arrivato qui mi hanno accolto a braccia aperte. Volevo ricambiare il tutto, ma purtroppo non ho potuto. Ero tornato qui per un nuovo inizio e per divertirmi“. Infine, ...

Lo ha detto in un'intervista a ESPN Georginio, fratturatosi la tibia in allenamento con lanegli ultimi giorni d'agosto. "Sto vedendo molti progressi, anche se adesso vivo lontano ...Il rapporto con ladiWijnaldumha parlato anche del rapporto con lae con i romanisti : "La cosa più difficile è stato accettare che fossi infortunato e non potessi giocare ..."La riabilitazione sta andando nella giusta direzione. Quando mi sono infortunato ho pianto per diversi giorni, ero triste. Adesso vivo come un monaco, diciamo, ma mi sento molto bene". (ANSA) ...Così il centrocampista della Roma a Espn parlando del recupero dal suo infortunio «In questo momento sono completamente da solo e vedo solo il mio appartamento e il campo di allenamento» Sebbene la Ro ...