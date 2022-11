Roma | tutti i nomi per il dopo Karsdorp | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) 2022-11-16 12:40:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Lacerca almeno un rinforzo per reparto in vista del prossimodi gennaio. Quando in attacco arriverà il norvegese Solbakken, svincolato a dicembre dal Bodo. In uscita Shomurodov piace al Bologna. A centrocampo viene seguito Morten Hjulmand del Lecce (classe 1999), che i salentini al momento valutano una ventina di milioni. In difesa è già aperta la caccia all’erede di, nel mirino della Juventus. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i sussurri diparlano di un monitoraggio per avere in prestito Bereszynski (classe 1992) dalla Sampdoria. Il polacco era stato già in estate nel mirino della, ma non è il solo studiato, visto che ...