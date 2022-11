Roma | per la mediana occhi su Hjulmand | le ultime

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Lasta iniziando a guardarsi attorno in vista del mercato invernale, e i giallorossi avrebbero messo nel mirinodel Lecce Lasta iniziando a guardarsi attorno in vista del mercato invernale, e i giallorossi avrebbero messo nel mirinodel Lecce. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista dopo le ottime prestazioni sin qui all’esordio in Serie A sarebbe finito nel taccuino di Mouinho e Tiago Pinto. Corvino valuta il suo gioiellino circa 20 milioni, cifra elevata e poi resta da capire la situazione Wijnaldum. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

