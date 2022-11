Roma | il Campidoglio sbaglia le buste paga | i dipendenti chiedono 10 milioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 novembre 2022). Dalno le, e ora arrivano i guai: molto probabile che si debbano restituire quasi 10di euro. Questo è quello che– 1.728 unità – diCapitale, i quali hanno fatto ricorso in massa al cospetto del giudice del Lavoro. Quello cheè il riconoscimento di scatti di anzianità e progressioni economiche, elementi che sarebbero stati totalmente non presi in considerazione nel conteggio degli stipendi per almeno 7 anni, a partire proprio dal 2016. Ora, l’ultima udienza è fissata all’inizio del 2023 e, qualora il giudice dovesse accogliere la richiesta delle masse dicapitolini, allora l’amministrazione dovrebbe ricalcolare ...