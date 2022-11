Roma | gli studenti del liceo “Enzo Rossi” denunciano frasi antisemite e molestie da parte di un docente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Voi con il nasone dovete essere cremati”. A pronunciare questa frase, rivolta ad alcunidi religione ebraica, sarebbe stato un professore di italiano e storia, delartistico “” di. A denunciare la discriminazione antisemita è il collettivo Osa, Opposizione studentesca d’alternativa che ha organizzato una conferenza stampa davanti alla scuola diretta da Danilo Vicca, per chiedere al preside così come all’ufficio scolastico regionale d’intervenire. Gli occhi dei ragazzi sono tutti puntati su questo insegnante accusato non solo d’aver usato questa frase razzista ma di compiere da anniverbali nei confronti delle studentesse. Proprio oggi, il collettivo, ha letto la testimonianza di una ragazza: “Ero più piccola frequentavo il terzo ...