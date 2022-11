Roma | droga dello stupro venduta sul dark web | 7 arresti e 60 perquisizioni

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Indagini serrate coordinate dalla Procura della Repubblica diche hanno portato la Polizia ad eseguire 60in tutt’Italia e a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip capitolino, nei confronti di sette persone, di cui uno ai domiciliari, gravemente indiziati di importazione di ingenti quantitativi e cessione di stupefacenti, nello specifico:(gammaburilattone), mefedrone e cocaina. Le indagini per ricostruire il commercio diSi tratta dell’epilogo di una fitta attività investigativa degli agenti della Polizia giudiziaria e della Polizia di Frontiera area Fiumicino, coordinati dal servizio centrale operativo e dalla direzione centrale per i servizi anti, con coinvolgimento della squadra Mobile di 45 ...

Il blitz coordinato dalla procura diha portato all'arresto di sette persone, indagini in 45 province: tra le sostanze importate e pronte ad essere diffuse sul mercato italiano anche mefedrone e ...12.58da Sud America a Europa,28 misure Operazione congiunta Guardia di Finanza - Questura di Napoli e Scico dicontro un giro didal Sud America all'Europa e, in Italia, smerciata in Campania,Calabria,Emilia Romagna,Lazio. Le indagini, partite nel 2017, hanno smantellato un vasto traffico, che nel ...5 siti internet oscurati Il Procuratore di Roma Francesco Lo Voi dichiara in una nota che la quantità di droga sequestrata equivale a 380 dosi singole. Lo Voi descrive uno scenario allarmante sulla ...12.58 Droga da Sud America a Europa,28 misure Operazione congiunta Guardia di Finan- za-Questura di Napoli e Scico di Roma contro un giro di droga dal Sud America all'Europa e, in Italia, smerciata ...