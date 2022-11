Riviste digitali su Amazon | arriva il nuovo servizio gratuito sullo store digitale più grande del mondo

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022)non si sta occupando soltanto di lanciare le sue promozioni in occasione del Black Friday, ma anche di rinnovare la piattaforma il più velocemente possibile. E lo sta facendo davvero bene visto e considerato che abbiano aggiunto unelemento per incrementare il prestigio del sito, ovvero le. Ma che cosa aggiungeranno dinello specifico? Ledisono disponibili – Computermagazine.itIl sito e-commerce giallo si migliora, ma con leNovembre è probabile che sia uno dei mesi migliori dell’anno, specialmente se teniamo in considerazione il fatto che il Black Friday e le continue innovazioni proposte non facciano altro che arricchire sia le catene di ...