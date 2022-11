Riva | «Barella è diventato il miglior centrocampista italiano»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Gigi, ex giocatore del Cagliari, ha parlato del percorso di Nicolò, ma non solo. Le dichiarazioni Gigi, ex giocatore del Cagliari, ha parlato del percorso di Nicolò. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.42 PRESENZE – «Mi fa molto piacere e gli faccio i complimenti perché sta per tagliare un bel traguardo, che nessun altro sardo ha raggiunto. Io sono arto a quella cifra a fine carriera, mentre lui ha ancora tanti anni davanti e di questo passo arriverà a 80 partite come minimo, anche perché oggi si giocano più gare e con molte sostituzioni. Lo dico senza nulla togliere al valore di, che per me èil...